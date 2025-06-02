أولوية فليك ليست حراسة المرمى!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة (تقرير من SPORT)

رغم الحديث المتزايد داخل إدارة برشلونة عن التعاقد مع حارس مرمى جديد، وتحديدًا خوان غارسيا من إسبانيول، إلا أن المدرب الألماني هانز فليك لا يعتبر مركز الحراسة أولوية.

أوضح فليك ذلك للمدير الرياضي ديكو، الذي يشاركه الرأي في ظل الظروف المالية الصعبة التي يمر بها النادي.

ديكو، الغائب عن الاجتماع الأخير لمجلس الإدارة، يركز حاليًا على تجديد عقود اللاعبين الأساسيين.

حتى الآن، تم تجديد عقود رافينيا، لامين يامال، بيدري، غافي، وأراوخو، مع توقيع كوبارسي مؤخرًا، واقتراب كاسادو من التجديد، في حين لا تزال ملفات دي يونغ، إريك غارسيا، وتشيزني قيد الدراسة.

كل هذه التمديدات تؤدي إلى ارتفاع كتلة الرواتب، مما يصعّب عملية تسجيل لاعبين جدد وفق قوانين اللعب المالي النظيف.

لهذا، اتفق فليك وديكو على أن الأولوية القصوى في السوق الصيفية هي التعاقد مع جناح هجومي في الجهة اليسرى، وتصدر القائمة كل من لويس دياز وراشفورد.

أما بالنسبة لحراسة المرمى، فيرى فليك أن عودة تير شتيغن من الإصابة تمنح الفريق الاستقرار في هذا المركز، فيما لا يُمانع النادي في رحيل إيناكي بينيا إذا تقدم بعرض رسمي، علمًا أنه غيّر وكيله مؤخرًا تمهيدًا لذلك.

ويخشى برشلونة تكرار معضلة تسجيل اللاعبين كما حدث مع داني أولمو وباو فيكتور الموسم الماضي، ما يجعلهم أكثر حذرًا في التحرك نحو صفقات غير ضرورية.

فليك حاسم في موقفه: الأولوية للهجوم، وليس لحارس جديد لم يطلبه.