بركان يطيح بالكوكب المراكشي ويواجه الجيش الملكي بكأس المغرب

عدن - ياسمين عبد العظيم - تأهل نهضة بركان إلى ربع نهائي كأس المغرب، بفوزه المريح على الكوكب المراكشي 3-0 في ثمن النهائي.

وفرض يوسف مهري نفسه نجماً للدقائق الأولى من المباراة، بعدما سجل هدفين لنهضة بركان في الدقيقتين 3 و22.

وختم إيسوفو دايو ثلاثية بطل الدوري المغربي وكأس الكونفيدرالية الإفريقية، في الدقيقة 78 من كرة رأسية.

وسيواجه نهضة بركان في ربع النهائي الجيش الملكي، بقمة منتظرة في 13 أو 14 يونيو.

وأحرز الرجاء كأس المغرب الموسم الماضي، بفوزه على الجيش الملكي في النهائي 2-1.

معلوم أن الجيش الملكي هو الأكثر تتويجاً بالكأس، برصيد 12 لقباً، يليه الرجاء والوداد (9)، ثم الكوكب المراكشي والفتح الرباطي (6)، فيما حقق نهضة بركان 3 ألقاب، أعوام 2018 و2021 و2022.