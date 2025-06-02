النهائي الأوروبي الذي سجل فيه ريال مدريد أهدافًا أكثر من باريس

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- دخل باريس سان جيرمان تاريخ دوري أبطال أوروبا من أوسع أبوابه بفوزه الكاسح على إنتر ميلان 5-0 في نهائي البطولة الذي أقيم في ميونيخ، ليعادل أكبر انتصارات تاريخية شهدتها نهائيات المسابقة.

بهذا الانتصار، انضم الفريق الباريسي إلى قائمة محدودة تضم ريال مدريد وميلان كأكثر الفرق تحقيقًا لفوز ساحق في النهائي.

لكن يبقى لريال مدريد الرقم القياسي في عدد الأهداف بنهائي واحد، حين اكتسح آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 7-3 في نهائي 1960، في مباراة أسطورية سجل فيها كل من بوشكاش ودي ستيفانو سبعة أهداف مجتمعين.

ورغم الإنجاز الكبير للويس إنريكي مع باريس، إلا أن الريال لا يزال يحتفظ بلقب “الأكثر تهديفًا” في تاريخ النهائيات الأوروبية.