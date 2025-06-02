موعد مباراة السعودية والبحرين في تصفيات كأس العالم 2026

عدن - ياسمين عبد العظيم - يواجه منتخب السعودية نظيره البحريني الخميس المقبل، في الجولة التاسعة بالمجموعة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويحلّ “الأخضر” ضيفاً على البحرين في 5 يونيو على ملعب البحرين الدولي، وتنطلق المباراة الساعة 19:00 بتوقيت السعودية ومصر.

المنتخب السعودي يحتلّ المركز الثالث برصيد 10 نقاط، والبحرين المركز الخامس برصيد 6 نقاط.

وكان المنتخبان تعادلا سلباً في مباراة الذهاب على ملعب الإنماء بجدة.

والتقى “الأخضر” البحرين 37 مرة، حقق خلالها الفوز في 19 مباراة، في مقابل 10 تعادلات و8 انتصارات لمنتخب البحرين.

وسجّل “الأخضر” 57 هدفاً في شباك البحرين، التي سجلت 32 هدفاً في مرمى المنتخب السعودي.

واستبعد هيرفي رونار المدافع المتألّق مع القادسية جهاد ذكري، نتيجة إصابته في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الاتحاد، وأبدله بمدافع الاتفاق عبد الله مادو. كذلك ضمّ رونار الظهير الأيسر للنصر سالم النجدي.

وقبل مواجهة البحرين، فاز “الأخضر” على الأردن ودياً 2-0 بهدفين سجلهما حسان التمبكتي ومهند آل سعد.