القصة المأساوية وراء ويليان باتشو ورقمه الغريب

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة (تقرير من Marca)

أصبح ويليان باتشو أحد أبرز المدافعين في العالم بعد مساهمته الكبيرة في تتويج باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا تحت قيادة لويس إنريكي، حيث شارك أساسيًا في جميع مباريات الفريق الأوروبي، وساهم في حصد الثلاثية التاريخية.

لكن خلف هذا النجاح، تقف قصة شخصية مؤثرة تُفسّر سر ارتدائه الرقم “51” مع النادي الباريسي.

بدأت رحلة باتشو الكروية في دوري الدرجة الأولى الإكوادوري عندما شارك لأول مرة مع فريق إنديبنديينتي ديل فال في 2 نوفمبر 2019.

وعلى الرغم من فرحة الظهور الأول، لن ينسى هذا التاريخ أبدًا، فقد فقد والدته، غلاديس، في نفس اليوم بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 51 عامًا.

ومنذ ذلك الحين، أصبح الرقم “51” رمزًا شخصيًا يحمل في طياته الوفاء والحب.

عند انضمامه إلى باريس سان جيرمان قادمًا من آينتراخت فرانكفورت، اختار باتشو الرقم 51 تكريمًا لوالدته، حيث قال بعد الفوز العريض على إنتر 5-0: “هذا الفوز لوالدتي، أينما كانت أعلم أنها فخورة بي”.

رغم أنه ارتدى الرقم “3” في فرانكفورت، فإن الرقم 51 رافقه سابقًا في نادي رويال أنتويرب البلجيكي الذي شهد انطلاقته الأوروبية.

واليوم، يُسطّر باتشو اسمه كأول إكوادوري يحقق لقب دوري الأبطال، وينهي موسمه كأكثر لاعب استرجاعًا للكرات في البطولة، جامعًا بين الأداء الكبير والوفاء العميق.