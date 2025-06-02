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“التسريب للاعلام”.. برشلونة يتبع اسلوبه المعتاد لطرد شتيغن

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  • “التسريب للاعلام”.. برشلونة يتبع اسلوبه المعتاد لطرد شتيغن 1/2
  • “التسريب للاعلام”.. برشلونة يتبع اسلوبه المعتاد لطرد شتيغن 2/2

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أكد الصحفي جيرارد روميرو أن برشلونة قام بتسريب معلومات لوسائل الاعلام حول وجود مارك اندريه تير شتيغن في السوق من أجل رؤية ردود أفعال الجماهير .

والحارس  الالماني نفسه يعرف هذا الامر، فهو اسلوب البارسا المعتاد .. التسريب عبر وسائل الاعلام.

شتيغن قال في المؤتمر الصحفي في ألمانيا أنه لم يكن على علم بأنه يجب عليه البحث عن مخرج ، والبارسا قرر بأسلوبه أن يصل اليه هذه الاخبار مرة أخرى عبر وسائل الاعلام وأنه اذا اتى خوان سيكون هو الخيار الاول.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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