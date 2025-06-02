استبعاد ذكري من معسكر المنتخب السعودي قبل مواجهته البحرين

عدن - ياسمين عبد العظيم - استبعد هيرفي رونار مدرب منتخب السعودية، مدافع القادسية المتألّق جهاد ذكري من معسكر الفريق لإصابته.

ويحلّ “الأخضر” ضيفاً على البحرين في 5 يونيو، قبل أن يستضيف أستراليا في 10 يونيو على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

رونار استبعد ذكري بناءً على تقرير طبي، واستدعى بدلاً منه عبد الله مادو اللاعب المخضرم في الاتفاق.

ولم يشارك مهند الشنقيطي وعبدالرحمن العبود وجهاد ذكري في الحصة التدريبية الأحد، بعد إصابتهم خلال مباراة الاتحاد والقادسية في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

كذلك لم يشارك مهند آل سعد في الحصة التدريبية، بعد إصابته خلال المباراة الودية الأخيرة للمنتخب.

وواصل محمد بكر برنامجه التأهيلي مع المعدّ البدني، وبدأ متعب الحربي برنامجه التأهيلي مع الجهاز الطبي في الملعب، بينما اكتفى عبدالإله العمري بتمارين استرجاعية مع الجهاز الفني.

ويحتلّ المنتخب السعودي المركز الثالث برصيد 10 نقاط ، بفارق 3 نقاط عن أستراليا الثانية. ويحتاج إلى الفوز في المباراتين المقبلتين، للتأهل مباشرة إلى مونديال 2026.