أكرم توفيق عن طريقة إيقاف ميسي: إنك لميت وإنهم لميتون.. ونصيحة هامّة لـ زيزو

عدن - ياسمين عبد العظيم - تحدث أكرم توفيق، لاعب الأهلي السابق، والذي انتقل إلى الشمال القطري، عن مواجهة ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي في مونديال الأندية، والتي كانت ستحدث حال استمرار اللاعب مع فريق القلعة الحمراء.

ورحل أكرم توفيق عن الأهلى، بعد نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري 2024-2025، لينضم إلى فريق الشمال القطري بداية من الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يفتتح الأهلي منافسات بطولة كأس العالم للأندية، بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، يوم 15 يونيو الجاري.



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وفي تصريحات أدلى بها أكرم توفيق لقناة “إم بي سي مصر 2″، في برنامج “الكورة مع فايق”، رد اللاعب على إمكانية إيقاف ميسي، حال كان استمر مع الأهلي في مونديال الأندية: “(ياعم صلي على النبي، دي دخلة إنك لميت وإنهم لميتون، ده إنسان آلي أعمل معاه إيه ده)”.

وعن طموحاته مع الشمال، أضاف: “اقتنعت بفكرة المشروع وفضلت الشمال على عروض كثيرة، فهناك ضغطان، ضغط جمهور وضغط أنك دخلت مرحلة جديدة ومشروع ولا بد أن ينجح، أتمنى أن أتوج معهم بالدوري القطري وكل البطولات”.

وعلق أكرم على انضمام أحمد سيد زيزو المحتمل، من الزمالك للأهلي: “هل سيكون أهم صفقة في تاريخ الانتقالات بين القطبين؟ نعم لو جاء بدوافع أخرى تجعله جيدًا، لو غير ذلك لا أعتقد، هو قادم للأهلي، واللعب له مختلف وضغط أكبر من الزمالك، الأهلي يلعب بطولات كثيرة (لو نفسك مش طويل مش هتنجح)”.

وعن احتمالية اللعب للزمالك في المستقبل، رد أكرم: “لا لن ألعب للزمالك في المستقبل”.

