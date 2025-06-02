أكرم توفيق عن انسحاب الأهلي أمام الزمالك: “كنا هنكسب عافية وبسكور”

عدن - ياسمين عبد العظيم - علق أكرم توفيق، لاعب الأهلي الذي تم الإعلان عن رحيله منذ أيام، والمنضم إلى فريق الشمال القطري، على انسحاب فريق القلعة الحمراء من مباراة الزمالك، في دوري الموسم الماضي.

وكان الأهلي قرر عدم خوض لقاء الزمالك، في دوري الموسم الماضي، بسبب عدم تعيين حكام أجانب للمباراة المصيرية في قمة مواجهات البطولة المحلية، ما تسبب في خصم ثلاث نقاط من رصيده.

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وقال توفيق، خلال تصريحات عبر قناة “إم بي سي مصر 2” لبرنامج “الكورة مع فايق”: “أقسم برب الكعبة كل اللاعبين كانوا يتمنون خوض لقاء القمة، والزمالك فريق كبير”.

وتابع ظهير الأهلي الراحل: “لكن هذه المباراة بالتحديد، كنا سنفوز على الزمالك بـ(سكور كبير)، بسبب الحماس الذي كان لدينا وقتها”، متابعا: “كان عندنا حماس إننا (هنكسب عافية)، سواء أنا لعبت أو لا، اي 11 كانوا سيلعبون كنا سنفوز”.



وردًا على سؤال إبراهيم فايق “منين إحساسك إنك تكسب سكور؟”، رد أكرم قائلاً: “(عملناها قبل كده)، كل مباراة لها ظروفها، مباراة 5-3 لو كنا ضغطنا أكثر على أنفسنا كان من الممكن أن تزيد النتيجة، أنا لا أقصد التقليل أبدًا، جمهور الزمالك على رأسي، لكن أنا أقول إننا كنا نتمنى أن نلعب المباراة”.

وعن الفارق بين عماد النحاس وكولر، كشف: “نفس الفريق الذي لعب مع كولر، هو الذي لعب مع عماد النحاس، ممكن كنا نظن إن الدوري بعيد، لكن عندما تأتي الفرصة نتمسك بها، فبعد خسارة بيراميدز مباراتين (اللاعيبة كانت بتجز) في باقي المباريات”.

وتحدث أكرم عن صفقات الأهلي: “أتمنى أن تكون الصفقات الكبيرة على قدر مسؤولية النادي، الأهلي سيضيف لهم كثيرًا، وبمجهودهم وتركيزهم سيكونون إضافة، لعبت مع تريزيجيه وزيزو مع المنتخب، لكن كنت أتمنى اللعب مع محمد علي بن رمضان، لاعب كبير وسيكون إضافة”.

