السوبر الاوروبي .. متى و اين و من ضد من ؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- تعرفت الجماهير على منشطي مباراة كاس السوبر الاوروبي التي تجمع سنويا بين بطلي مسابقتي دوري ابطال اوروبا و الدوري الاوروبي .

المباراة ستجمع هذا العام بين باريس سان جيرمان الفرنسي بصفته بطل المسابقة الاولى و توتنهام هوتسبير الانجليزي بطل المسابقة الثانية .

الاتحاد الاوروبي لكرة القدم – يويفا – اختار ملعب فريولي بمدينة اودنيزي لاستضافة مباراة السوبر الاوروبي في الـ13 اغسطس القادم .

توتنهام هوتسبير سيلعب اول سوبر اوروبي في تاريخه بينما سيخوض باريس سان جيرمان الاوروبي للمرة الثانية بعدما لعبه اول مرة عام 1996 عندما توج بلقب كاس ابطال الكؤوس الاوروبية ضد يوفنتوس بطل دوري الابطال.