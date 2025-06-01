في اتجاه معاكس لمبابي .. حلم السباعية التاريخية ينتقل من ريال مدريد الى باريس سان جيرمان

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- بدا ريال مدريد الموسم 2024-2025 و هو يحلم مثل عشاقه بتحقيق انجاز السباعية التاريخية التي لا يمكن تكرارها إلا كل اربعة اعوام و التفوق على غريمه برشلونة صاحب السداسية التاريخية لعام 2009.

حلم الريال و المدريديستا كبر بعد تعاقد النادي مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي حيث بدا الطريق مفروشا نحو الفوز بالألقاب السبعة و التي تشمل الالقاب المحلية الثلاثة ، الليغا ، كاس الملك و السوبر الاسباني ، و الرباعية الخارجية التي تشمل السوبر القاري ، دوري ابطال اوروبا ، كاس القارات للأندية و مونديال الاندية .

حلم السباعية زاد بعد البداية القوية باحراز السوبر الاوروبي قبل ان يتبخر و ينسفه برشلونة و ارسنال لينتقل و يتحول الى فرنسا حيث اصبح باريس سان جيرمان قريبا من تحقيقه .

باريس سان جيرمان توج في العام 2025 بأربعة القاب بعدما نال السوبر الفرنسي ثم الدوري المحلي و كاس فرنسا و دوري ابطال اوروبا في انتظار الالقاب الثلاثة المتبقية لمونديال الاندية الشهر القادم ، السوبر الاوروبي شهر اغسطس و كاس القارات للأندية في كانون الاول .