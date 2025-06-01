خوان غارسيا يكشف نقاط قوته والجوانب التي يحتاج لتحسينها

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشف خوان غارسيا حارس مرمى اسبانيول عن نقاط قوته التي تجعله من بين أفضل حراس المرمى بأوروبا بالوقت الحالي.

غارسيا قال في مقابلة اجريت معه يوم الثلاثاء الماضي وتم نشرها اليوم:

“نقاط قوتي؟.. التركيز ، أحافظ على تركيزي طوال المباراة وأحاول منع الخصم من تسديد الكرة في بعض المواقف “.

وعن الجوانب التي يحتاج الى تحسيها : “الكثير، خاصة التمريرات الطويلة ، واحتاج ايضا الى تحسين مهاراتي في هذا الجانب مثل الاندفاع واستلام الكرة اثناء القفز”.