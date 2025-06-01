اسهام خفيشا كفاراتسيخيليا في انجاز الرباعية الباريسية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- رغم ان اللاعب الجورجي خفيشا كفاراتسيخيليا انضم لباريس سان جيرمان في الميركاتو الشتوي لشهر يناير فقط إلا ان تأثيره على الالقاب الاربعة التي نالها الفريق كان كبيرا .

بصمة كفاراتسيخيليا على نتائج باريس سان جيرمان تشهد عليها ارقامه حيث سجل و صنع 13 هدفا خلال 25 مباراة من البطولات الاربع التي توج بها مع الفريق و التي بدأها بالسوبر الفرنسي ثم الدوري و الكاس و اخيرا دوري ابطال اوروبا .

اللاعب القادم من نابولي سجل او صنع هدفا على الاقل في كل بطولة من البطولات الاربع غير ان تأثيره تجسد في المسابقة القارية حيث قدم الاضافة بعدما سجل و صنع 5 اهداف في 9 مباريات لعبها.