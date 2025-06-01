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لا يقل يورو واحد.. المبلغ الذي حدده بيريز لبيع رودريغو

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أثار مستقبل البرازيلي رودريغو جوس جدلًا داخل أروقة ريال مدريد، خاصة مع ابتعاده عن التشكيلة منذ نهائي كأس الملك.

ورغم اهتمام أندية إنجليزية بضمّه، أكد الصحفي رامون ألفاريز دي مون أن رئيس النادي فلورنتينو بيريز لن يبيعه بأقل من 100 مليون يورو.

ورغم هذه القيمة، فإن بيريز لن يمانع رحيله إذا طلب اللاعب خوض تجربة جديدة، وفي المقابل، أشار المدرب الجديد تشابي ألونسو إلى أهمية رودريغو في مشروعه الفني، مما يجعل الكلمة الأخيرة في يد النجم البرازيلي.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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