«قدم السعد».. ألمانيا وإيطاليا كلمة مرور لويس إنريكي نحو التتويج بـ دوري أبطال أوروبا

عدن - ياسمين عبد العظيم - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على إنتر ميلان بخماسية نظيفة.

وتأهل باريس سان جيرمان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب آرسنال الإنجليزي برباعية مقابل هدف بمجموع أهداف مباراتي الذهاب والإياب.

بعد تحقيق باريس سان جيرمان لقب بطولة دوري أبطال أوروبا، أصبح لويس إنريكي المدرب السابع في التاريخ تتويجًا باللقب مع فريقين مختلفين في مشواره المهني.



اقرا أيضًا.. فيديو | تخليدًا لطفلته الراحلة.. لفتة مؤثرة من جماهير باريس سان جيرمان لـ إنريكي



إنريكي حقق بطولة «ذات الأذنين» في المرة الأولى مع برشلونة حينما واجه يوفنتوس “الإيطالي” في النهائي وتمكن من الفوز بنتيجة 3/1 عام 2015، على الملعب الأولمبي “برلين” بدولة ألمانيا.

وفي المرة الثانية حينما فاز أمس على إنتر ميلان الإيطالي بخماسية نظيفة كان على ملعب “أليانز أرينا” ملعب بايرن ميونخ “الألماني”.

هنا نرى أن في المرتين التي حقق فيهما إنريكي دوري أبطال أوروبا كانتا أمام فريقين من إيطاليا وعلى ملعبين في ألمانيا.

الفوز بخماسية نظيفة أمس، السبت، جعل باريس سان جيرمان صاحب أعلى فوز في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا على مستوى التاريخ.



