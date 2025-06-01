رد فعل ألونسو بعد إصابة كورتوا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- شكلت إصابة الحارس تيبو كورتوا صدمة قوية لتشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، الذي كان يستعد لخوض كأس العالم للأندية بأقل قدر من الانتكاسات.

الإصابة الجديدة، التي لحقت بكورتوا خلال فترة التوقف، أجبرت الطاقم الفني على إعادة حساباته، وسط موسم مليء بالتحديات البدنية.

ورغم أن كورتوا قد يكون حاضرًا في البطولة، بحسب تقارير صحفية، فإن إدارة النادي بدأت تبحث فعليًا عن بديل موثوق في حال غيابه.

ويبرز اسم الحارس الإسباني خوان غارسيا ضمن الخيارات المطروحة، في ظل شكوك تحيط بمستقبل حراسة المرمى في الفالديبيباس، رغم تمديد عقد أندري لونين حتى 2030.

ألونسو يواجه الآن اختبارًا مبكرًا في ولايته مع الفريق الملكي، حيث تفرض إصابة كورتوا واقعًا جديدًا قد يغير من خطط الفريق قبيل انطلاق البطولة العالمية.