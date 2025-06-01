متى سيتخذ خوان غارسيا قراره بشأن مستقبله ؟.. الحارس يجيب

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- سئل خوان غارسيا حارس اسبانيول في مقابلة صحفية اجريت معه يوم الثلاثاء الماضي، عن الموعد النهائي لحسم وجهته المقبلة وسط ترقب من برشلونة وكبار اندية البريميرليغ الذين يسعون لخطفه هذا الصيف.

خوان غارسيا أجاب: “لا يعتمد الامر علي فقط ، هنا عوامل كثيرة: الاندية ، وأنا بطبيعة الحال أيضا ، لكن لدي الامر واضح جدا ، ما سأقرره أيا كان ، سأفعله وأنا مقتنع بنسة 100% ، دون أي شك وإن كان علي أن انتظر قليلا فليكن ، لكن سأقرر وأنا مقتنع “.