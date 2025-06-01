فيديو | مايلي يسجل هدف بيراميدز الأول أمام صن داونز

عدن - ياسمين عبد العظيم - سجل الكونغولي فيستون مايلي، الهدف الأول لنادي بيراميدز، أمام منافسه صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة المقامة بينهما حاليًا، بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب بيراميدز ضد صن داونز، في إياب الدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب استاد الدفاع الجوي.

طالع| تشكيل بيراميدز أمام صن داونز في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ماييلي يقود الهجوم



وأحرز مايلي، هدف بيراميدز الأول بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول.



هدف بيراميدز الأول أمام صن داونز في دوري أبطال إفريقيا.. فيستون مايلي

وكانت مباراة الذهاب بين بيراميدز وصن ودوانز، التي أقيمت الأسبوع الماضي في جنوب إفريقي، انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

