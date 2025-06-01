الترجي يجرّد الملعب من الكأس ويحصد الثلاثية في تونس

عدن - ياسمين عبد العظيم - أحرز الترجي الرياضي لقب كأس تونس لموسم 2024-2025، بفوزه على الملعب التونسي 2-0 في النهائي على ملعب رادس بحضور 35 ألف متفرج.

بذلك حصد شيخ الأندية في تونس الثلاثية الأولى في تاريخه خلال عام، بعدما جمع لقب الكأس مع بطولتي الدوري وكأس السوبر.

عزّز الترجي رقمه القياسي في عدد ألقاب الكأس، بـ17 لقباً، بينما توقف رصيد الملعب التونسي عند 7 ألقاب، آخرها الموسم الماضي.

كذلك بات المدرب ماهر الكنزاري الثالث الذي يُتوّج بلقب كأس تونس لاعباً ومدرباً مع الترجي، بعد خالد بن يحيى ونبيل معلول.

أوغبيلو يهدي لقب الكأس للترجي

عانى الترجي في الشوط الأول من التنظيم الدفاعي المحكم للاعبي الملعب، مع اندفاعهم الكبير خصوصاً في وسط الملعب، ليفشل في تهديد مرمى سامي هلال مع غلق المنافذ أمام المهاجم أشرف الجبري.

في الجانب الآخر، شكّل اللاعب الشاب خليل العياري (20 عاماً) مصدر الخطورة الأول على دفاع الترجي، إذ سدّد كرة قريبة بالدقيقة 50 في أول فرصة محققة للملعب.

انتظر الترجي حتى الدقيقة 64 ليضرب شباك الملعب بهدف في غاية الروعة، عبر تسديدة صاروخية من 40 متراً للاعب الوسط النيجيري الشاب أونايتشو أوغبيلو (22 عاماً).

أهدر الترجي الهدف الثاني بطريقة غريبة، بعدما سدّد البديل وائل الدربالي كرة فوق المرمى في الدقيقة 73، رغم موقعه المناسب للتسجيل.

وحافظ الترجي على توازنه حتى صافرة النهاية، ليحرز لقب الكأس ويُحكم سيطرته على ألقاب تونس بموسم 2024-2025.