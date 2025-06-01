جرس إنذار حقيقي لريال مدريد قبل فوات الأوان

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة– دقت إصابة تيبو كورتوا الجديدة جرس الإنذار داخل ريال مدريد، بعدما تعرض الحارس البلجيكي لانتكاسة هي الرابعة له هذا الموسم والسادسة خلال آخر موسمين، مما يزيد من حدة القلق لدى إدارة النادي.

تكرار الإصابات بهذا الشكل يرسل رسالة واضحة بضرورة التحرك الفوري لتعزيز مركز حراسة المرمى، ويضع اسم الحارس الشاب خوان غارسيا في صدارة الخيارات، قبل أن تتفاقم الأزمة ويؤثر غياب كورتوا على استقرار الفريق في الموسم المقبل.