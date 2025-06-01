الزمالك يعلن سداد مستحقات ياسر حمد ويخطر فيفا لرفع إيقاف القيد

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن نادي الزمالك، بشكل رسمي سداد مستحقات لاعبه السابق الفلسطيني ياسر حمد، اليوم الأحد، ليتكمن من حل أزمة القيد الأخيرة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قد أعلن عن إيقاف قيد نادي الزمالك يوم 28 مايو لـ 3 فترات بسبب مستحقات متأخرة للاعب الفلسطيني ياسر حمد.

وقال عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك خلال المركز الإعلامي لنادي الزمالك: “سددنا اليوم الأحد، مستحقات الفلسطيني ياسر حمد لاعب الفريق السابق، والمقدرة بحوالي مليون و700 ألف جنيه”.



وأضاف: “سيتم إخطار “فيفا” بسداد مستحقات ياسر حمد للحصول على الإخطار النهائي برفع عقوبة إيقاف القيد، حتى يتمكن الزمالك من قيد صفقاته الجديدة عند فتح باب القيد”.



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وكان الزمالك سبق ونجح من قبل في سداد مستحقات كل من البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الأسبق للفريق والمقدرة بحوالي مليون يورو، بجانب سداد مستحقات المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق الأسبق والتي كانت مقدرة بحوالي 983 ألف دولار.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة بيراميدز، يوم الخميس 5 يونيو، في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر للموسم الحالي 2024-2025.

