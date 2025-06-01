لاعب مانشستر يونايتد السابق يقترب من توتنهام

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – افادت تقارير صحفية أن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي تقدم بعرض لآنخيل جوميز لاعب وسط فريق ليل الفرنسي ومنتخب انجلترا لضمه في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده.

النادي اللندني بات أكثر تفاؤلاً بحسم الصفقة بعد التوصل لاتفاق شبه نهائي مع اللاعب على الشروط الشخصية ، ليعود إلى الدوري الانجليزي الممتاز مجددا بعد رحلته السابقة في ناشئين مانشستر يونايتد.

أرقام صاحب الـ٢٤ عاما مع ليون: