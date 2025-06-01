فراتيسي سيرحل عن إنتر بعد شجاره مع إنزاغي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشفت بعض التقارير الصحفية أن دافيد فراتيسي لاعب إنتر ميلان قد يغادر ناديه هذا الصيف بعد المشكلة الأخيرة التي وقعت بينه وبين سيموني إنزاغي.

وزعمت بعض التقارير أن فراتيسي دخل في صدام مع إنزاغي بسبب عدم مشاركته له في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان.

وذكرت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت أن فراتيسي لا ينوي البقاء في النادي الموسم المقبل إدا ما استمر إنزاغي، حيث يريد الذهاب لمكان آخر يستطيع أن يلعب فيه بانتظام.