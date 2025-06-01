دوناروما يعكّر صفو احتفالات سان جيرمان بتصريح مثير للجدل

عدن - ياسمين عبد العظيم - عاش نادي باريس سان جيرمان وجمهوره ليلة العمر بعد تحقيق حلم التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى، ولم يعكّر من صفو الاحتفالات سوى تصريح للحارس جيانلويجي دوناروما.

الحارس الإيطالي المميز فتح الباب أمام رحيله عن النادي الباريسي، علماً بأن عقده ينتهي في 2026.

وبعد الفوز الساحق 5-0 على إنتر ميلان في نهائي دوري الأبطال بميونيخ، حين كان دوناروما في نزهة تقريباً، قال حارس ميلان السابق عن مستقبله: “لا أعرف إن كنت سأبقى في النادي، سنرى”.

وأضاف: “الآن سأركز مع المنتخب، سنخوض مباراتين مهمتين من أجل التأهل لكأس العالم”.

اليورو أجمل من التشامبيونز

كما اعترف دوناروما بأن شعور التتويج ببطولة يورو 2021 مع إيطاليا أجمل من الفوز بدوري الأبطال.

وأوضح: “كل النهائيات مهمة، لكن في اليورو تحظى بدعم دولة بأكملها، والتوتر يبلغ الذروة، الفوز بلقب مع بلادك أفضل حتى من الفوز بدوري الأبطال”.

واختير دوناروما بالتشكيلة المثالية للبطولة، حيث تصدى لركلتي ترجيح أمام ليفربول في دور 16، ثم تألق أمام أستتون فيلا وأرسنال في ربع ونصف النهائي.