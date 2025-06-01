كم مدرباً فاز بالثلاثية التاريخية في أوروبا؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - حقق المدرب الإسباني لويس إنريكي إنجازاً تاريخياً بقيادة باريس سان جيرمان الفرنسي للفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في التاريخ والثانية في تاريخ الأندية الفرنسية، بعد تجاوز إنتر ميلان الإيطالي في المباراة النهائية ليلة أمس السبت بنتيجة 5-0 على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ.

من خلال هذا الإنجاز التاريخي لأغنياء باريس، سجل إنريكي رقماً تاريخياً شخصياً حيث بات ثاني مدرب يفوز بالثلاثية مع ناديين مختلفين هما برشلونة وباريس سان جيرمان، بعد مواطنه بيب غوارديولا الذي سبق له التتويج بالثلاثية مع برشلونة ومانشستر سيتي.

وتعاقد سان جيرمان مع إنريكي صيف 2023 حتى 2025 خلفاً لكريستوف غالتييه، قبل أن يتم تمديد عقده هذا الموسم حتى 2027.

وحقق إنريكي لقبه السابع مع باريس سان جيرمان في عامه الثاني بعدما حصد الثلاثية المحلية الدوري والكأس والسوبر للموسم الثاني توالياً، إلى جانب دوري أبطال أوروبا.

وقال إنريكي بعد التتويج: “لقد صنعنا التاريخ وهو الهدف منذ الموسم الماضي”.

رغم أن إنريكي وغوارديولا ينفردان بالتتويج مع ناديين مختلفين بالثلاثية التاريخية إلا أن هنالك مدربون آخرون حققوا هذا الإنجاز الكبير على مدار عقود سابقة.

قائمة المدربين الفائزين بالثلاثية في أوروبا: