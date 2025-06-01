برشلونة يفاوض صفقة مجانية لتعزيز خط الوسط

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: يعمل نادي برشلونة الإسباني حاليًا على التفاوض مع لاعب الوسط الغاني توماس بارتي من أجل ضمه في صفقة انتقال حر، بعد اقتراب عقده من نهايته مع أرسنال.

وبحسب مصادر مقربة من اللاعب، فإن إدارة برشلونة ترى في بارتي خيارًا مثاليًا ومنخفض التكلفة لدعم خط وسط الفريق، كما أبدى المدرب الجديد هانز فليك إعجابه الشديد بإمكانياته الفنية والبدنية.

أوضحت المصادر ذاتها أن بارتي يحترم كثيرًا نادي أرسنال ويحب الحياة في لندن، لكنه يدرك قيمته ويبحث عن عقد يعكس مكانته الحقيقية في أي نادٍ ينضم إليه.

يُذكر أن أندية سعودية أبدت اهتمامها بالتعاقد مع بارتي، لكن برشلونة هو النادي الوحيد الذي باشر المفاوضات بشكل جاد وبدأ في التحرك الفعلي لحسم الصفقة.