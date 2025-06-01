خسائر برشلونة بعد تتويج باريس بدوري الابطال

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة– تسبب تتويج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه ضربة موجعة لطموحات نجوم برشلونة ومدربهم على مستوى الجوائز الفردية وتشكيلة الموسم، رغم الأداء المميز الذي قدمه الفريق الكتالوني خلال البطولة.

وفيما يلي أبرز الخسائر التي تكبدها برشلونة بعد التفوق الباريسي:

1- بيدري: استبعد من التشكيلة المثالية لدوري الأبطال.

2- لامين يامال: خسر جائزة أفضل لاعب شاب لصالح ديزيريه دوي.

3- رافينيا: فقد جائزة أفضل لاعب في البطولة لصالح عثمان ديمبيلي.

4- هانزي فليك: خسر سباق جائزة أفضل مدرب لصالح لويس إنريكي.

5- قلة حظوظ لامين يامال ورافينيا في التتويج بالكرة الذهبية حيث ان الاقرب للتتويج بها هو عثمان ديمبلي