إنتر ميلان يحدد بدائل إنزاغي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – بدأ إنتر ميلان التفكير في مرحلة ما بعد سيموني إنزاغي، حيث من المتوقع أن يغادر المدرب الشاب بعد خسارته لكل شيء هذا الموسم.

وآخر الهزائم التي تعرض لها النيراتزوي كانت أمام باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا بخماسية نظيفة، ليخرج الفريق خالي الوفاض.

وكشفت شبكة كالتشيو ميركاتو عن تفكير إدارة النادي في عدة بدائل من بعد إنزاغي لتتولى المسئولية الموسم المقبل، ويأتي على رأسها سيسك فابريغاس مدرب كومو، وباتريك فييرا مدرب جنوى.