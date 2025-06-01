أخبار اليمن : افتتاح وحدة القسطرة وقسم الغسيل بمستشفى بصنعاء

افتتاح وحدة القسطرة وقسم الغسيل بمستشفى بصنعاءافتتح رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، اليوم مشروع تجهيز وحدة القسطرة القلبية بأحدث جهاز على مستوى اليمن وقسم الغسيل الكلوي لمرضى القلب بمركز القلب بمستشفى الكويت التابع لجامعة صنعاء.

واطلّع رئيس مجلس الوزراء ومعه وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، ونائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الدكتور حاتم الدعيس، ورئيس جامعة صنعاء الدكتور محمد البخيتي، على سير الخدمات بمركز القلب، وخطوات إجراء العمليات التشخيصية والعلاجية بوحدة القسطرة القلبية عبر أحدث جهاز على مستوى اليمن.

واستمعوا من مدير المركز الدكتور صلاح الشوكيّ إلى إيضاح عن مسار التطوير المستمر للمركز خاصة وحدة القسطرة القلبية التابعة له والتي تم تزويدها بأحدث جهاز قسطرة قلبية بتكلفة إجمالية 300 مليون ريال، وكذا افتتاح قسم الغسيل الكلوي لمرضى القلب بتكلفة 60 مليون ريال، ودور الوحدة والمركز في تحسين مستوى الرعاية الصحية والعلاجية للمرضى.

وخلال الافتتاح أشاد رئيس مجلس الوزراء بالتطور المستمر الذي يشهده المركز منذ تأسيسه، موضحًا أنه تم زيارة المركز سابقًا وفي زيارته اليوم لمس إضافة جديدة تعكس ما يشهده المركز من تطور نوعي، نتاج لتضامن وتشابك جهود الجميع.

وهنأ الطلبة الدارسين في الزمالة المصرية بالمركز، سيما الطالبات اللاتي ساهم المركز في تخفيف الأعباء عنهن بتوفير فرصة دراسة الزمالة بالمركز بدلًا عن السفر إلى الخارج، معبراً عن تطلعه لنمو المركز ليتحول مستقبلا إلى مركز إقليمي بجهود جميع المعنيين الحثيثة لتطوير هذا الصرح العلمي والطبي بصورة دائمة.

وأكد الرهوي، دعم حكومة التغيير والبناء للمركز الذي أثبت بجدارة أنه أرضية خصبة قادرة على النمو وطرح الثمار المفيدة للمجتمع، متمنيًا للمركز المزيد من النمو والتطور في مهامه الصحية والتعليمية وللدارسين في البورد التوفيق والنجاح.

بدوره نوه وزير الصحة والبيئة بمقومات المركز الذي يشهد تطورات ملموسة، مؤكداً الحاجة إلى مزيد من التعاون وتكامل الجهود بين الجامعة والصحة والمركز والمستشفى، للاستفادة من خبرات الجميع وضمان تحقيق النجاحات المنشودة، في تحسين الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمرضى، خاصة ما يتعلق بالقسطرة القلبية والغسيل الكلوي.

وأكد استعداد وزارة الصحة والبيئة تكفل توفير جلسات الغسيل لمرضى الفشل الكلوي، والدعوة لتوسيع قسم الغسيل ليشمل مستقبلاً جميع المرضى.

فيما اعتبر رئيس جامعة صنعاء، افتتاح وحدة القسطرة القلبية وقسم الغسيل الكلوي لمرضى القلب بمركز القلب، دافعًا وحافزًا معنويًا للدفع بعملية التطوير والتجهيز الذي يشهدهما مركز القلب ومستشفى الكويت الجامعي.

وأكد أن مركز القلب يُعد بارقة أمل للارتقاء بخدمات طب وجراحة القلب باليمن، وتشجيع المنافسة الإيجابية في التميز على المستويين المحلي والإقليمي من خلال إدارته وكوادره وطلابه والسعي لجعله مصدر قوة يوازي قوة وزخم مخرجات كلية الطب بجامعة صنعاء.