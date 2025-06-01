موقف ريال مدريد من بيع لونين

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أفادت صحيفة آس الإسبانية أن إدارة ريال مدريد لا تمانع فكرة بيع الحارس الأوكراني أندريه لونين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يأتي هذا الموقف بالرغم من تجديد عقد لونين مؤخرًا حتى عام 2030، إلا أن مشاركته المحدودة بسبب تواجد الحارس البلجيكي تيبو كورتوا كخيار أول قد تدفعه للنظر في عروض خارجية بحثًا عن دقائق لعب منتظمة.

تبلغ القيمة السوقية للونين نحو 20 مليون يورو، غير أن ريال مدريد قد يطلب مبلغًا أعلى من ذلك مقابل التخلي عنه، خصوصًا مع بدء تحركات من بعض الأندية المهتمة بضمه، أبرزها نادي غلطة سراي التركي، الذي يسعى لتعزيز مركز حراسة المرمى قبل انطلاق الموسم الجديد.