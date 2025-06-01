رغم التتويج الأوروبي.. توتنهام يُقرر رحيل آنجي بوستيكوجلو ويستقر على بديله

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداولت تقارير صحفية عديدة نبأ رحيل الأسترالي آنجي بوستيكوجلو، عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، واستقرت الإدارة على من سيخلفه في المهمة.

ونجح بوستيكوجلو، في الفوز ببطولة الدوري الأوروبي لأول مرة منذ 40 عامًا بعد بطولة كأس الكؤوس الأوروبية، والأول بعد 6 مشاركات في نهائيات أوروبية.

ووفقًا للصحفي ساشا تافوليري، فإن إدارة توتنهام قررت أن يرحل بوستيكوجلو عن تدريب الفريق نظرًا للتراجع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.



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وذكر أن رحلة المدرب الأسترالي لن تحقق النجاح فيما بعد التتويج ببطولة الدوري الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد، في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 1/0، على ملعب “سان ماميس”.

وأشار تافوليري، إلى أن إدارة توتنهام قررت تولي الدنماركي توماس فرانك، مدرب برينتفورد الحالي، القيادة الفنية للفريق الموسم المقبل نظرًا للنجاح الكبير الذي حققه على مدار السنوات الماضية.

