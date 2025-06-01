بعد وفاة شخصين والقبض على 400.. بيان رسمي من باريس سان جيرمان

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – حدثت اشتباكات عنيفة بين جماهير باريس سان جيرمان بالأمس في العاصمة الفرنسية أدت إلى وفاة شخصين و القبض على أكثر من 400 أثر أعمال الشعب.

نادي باريس سان جيرمان نشر بيانا رسميا بعد الواقعة جاء كالتالي:

يُدين باريس سان جيرمان بشدة أعمال العنف التي وقعت خلال الاحتفالات، يجب أن يكون هذا الفوز ببطولة أوروبا لحظة فرح جماعي، لا مجرد شغب أو فوضى.

هذه الأفعال المنفردة تتعارض مع قيم النادي، ولا تُمثل بأي حال من الأحوال الغالبية العظمى من مشجعينا، الذين يستحق سلوكهم المثالي طوال الموسم التقدير.

يناشد باريس سان جيرمان الجميع التحلي بالمسؤولية والاحترام ليبقى هذا الفوز التاريخي لحظة فخر واعتزاز للجميع.