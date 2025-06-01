ديديه ديشامب: منتخب إسبانيا الأفضل في العالم حالياً

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: أوضح ديديه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي، رأيه بصراحة حول مستوى المنتخب الإسباني قبل المواجهتين المنتظرتين بين فرنسا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية.

في مقابلة مع برنامج “تليفوت”، أكد ديشامب أن إسبانيا تُعتبر حالياً أفضل فريق على مستوى العالم.

قال ديشامب: “هل إسبانيا أفضل فريق في العالم؟ على الأرجح نعم، بناءً على ما يحققونه من نتائج وإنجازات، من الصعب أن أقول عكس ذلك، هم الأفضل في أوروبا وربما على مستوى العالم أيضاً لقد فازوا بدوري الأمم العام الماضي وهم حاملون لقب بطل أوروبا حالياً. كما أن الفريق يظهر بشكل منعش وشاب.”

تصريحات ديشامب تعكس الاحترام الكبير الذي يكنّه للمنتخب الإسباني، وتسلط الضوء على التحدي الكبير الذي ينتظر منتخب فرنسا في المواجهتين القادمتين.