بعد اهتمام مانشستر سيتي.. دوناروما يعلق على مستقبله مع باريس سان جيرمان

عدن - ياسمين عبد العظيم - تحدث جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان، عن مستقبله بعد موسم مثالي مع النادي الفرنسي، وارتباطه بإمكانية الرحيل وسط رغبة الكثير من الأندية في ضمه.

وكان دوناروما جزءًا من تتويج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي، أمس.

وفاز باريس سان جيرمان على إنتر ميلان بخمسة أهداف دون رد في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب “أليانز آرينا”.



ولعب دوناروما دورًا مهمًا في وصول باريس سان جيرمان إلى النهائي، حيث تصدى لركلتي ترجيح خلال الفوز على ليفربول في دور الـ16، ثم تألق وتصدى للعديد من الكرات الخطيرة خلال مباراتي أستون فيلا وآرسنال.



ويمتلك دوناروما عقدًا ساريًا مع باريس سان جيرمان حتى 2026، وارتبط مؤخرًا بإمكانية الرحيل خاصة مع اهتمام أكثر من نادِ بضمه على رأسهم مانشستر سيتي.

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وسُئل دوناروما عما إذا كان ينوي الرحيل أم سيوقع عقدًا جديدًا مع باريس سان جيرمان.

ورد الإيطالي في تصريحاته التي نشرتها صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية: “سنرى ما سيحدث، لا أعرف”.

وأضاف: “حان الوقت للاستمتاع بهذا الموسم الساحر، سأذهب في إجازة، ثم سنرى ما سيحدث”.

الجدير بالذكر أن باريس سان جيرمان حقق ثلاثية خلال موسم 2024/25، المتمثلة في الدوري الفرنسي، كأس فرنسا ودوري أبطال أوروبا.

