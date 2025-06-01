إيقاف عمرو زهران لاعب سلة الأهلي وتغريمه ماليًا

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة محمد فتحي، توقيع عقوبة على عمرو زهران لاعب النادي الأهلي على خلفية تصرفه خلال المباراة الرابعة من سلسلة نهائي دوري السوبر أمام الاتحاد السكندري.

وكان الأهلي، حقق الفوز على الاتحاد السكندري ليتعادلا 2-2 في انتظار المباراة الخامسة لحسم لقب بطولة دوري السوبر لكرة السلة 2025.

طالع.. موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد اليوم في نهائي دوري السلة.. والمعلق



وقضت اللجنة بإيقاف زهران لمباراة واحدة، إلى جانب توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، وذلك بسبب تدخل عنيف ارتكبه ضد لاعب الاتحاد كايل فيناليس، في واقعة اعتبرتها اللجنة مشابهة لحوادث سابقة تم التعامل معها بعقوبات مماثلة.



ومن المقرر أن تُقام اليوم الأحد المباراة الخامسة والحاسمة في سلسلة نهائي دوري السوبر لكرة السلة لموسم 2024-2025، والتي تجمع بين الاتحاد السكندري والنادي الأهلي.

