تطورات تجديد عقد ساني مع بايرن ميونخ

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يستعد نادي بايرن ميونخ لعقد محادثات حاسمة هذا الأسبوع مع لاعبه ليروي ساني، في خطوة تهدف إلى توضيح مستقبل اللاعب مع الفريق، وسط تقارير تربطه بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وتحديدًا إلى أرسنال أو توتنهام، بحسب الصحفي بن جاكوبس.

ينتهي عقد ساني الحالي مع النادي البافاري في يونيو 2025، ما يعني أن الصيف الجاري سيكون حاسمًا في تحديد مصيره، سواء بالتجديد أو الرحيل.

ويسعى البافاري لإقناع اللاعب بالتجديد لتعزيز صفوفه، خاصة بعد فشل التعاقد مع فلوريان فيرتز، لاعب باير ليفركوزن.