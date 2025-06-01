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صورة: الجماهير تفاجئ باريس سان جيرمان

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  • صورة: الجماهير تفاجئ باريس سان جيرمان 2/2

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – في لفتة تعبيرية مؤثرة، ظهرت جدارية ضخمة في أحد شوارع باريس كتحية من جماهير سان جيرمان لناديهم، بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه.

وحملت الجدارية كلمات مثل: “شكرًا”، “تاريخي”، و”أبطال” لتجسد مشاعر الفخر والانتماء عقب الانتصار التاريخي الذي حققه الفريق، وفقًا لصحيفة Rmc Sports.

يأتي هذا التكريم الجماهيري بعد الفوز الساحق لباريس سان جيرمان على إنتر ميلان بنتيجة 5-0 في نهائي البطولة، في ليلة كروية لا تُنسى احتضنها ملعب أليانز أرينا، وشهدت تتويج أبناء العاصمة الفرنسية باللقب القاري الأغلى.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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