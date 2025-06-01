الهلال يوقع عقدًا تاريخيًا لمدة 10 سنوات!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – وقع نادي الهلال عقدًا رسميًا مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن لمدة عشر سنوات، وفقًا لما ذكرته صحيفة “الجزيرة”.

هذا العقد يمثل بداية مرحلة جديدة في تاريخ النادي، حيث سيمكنه من إنشاء مرافق رياضية متكاملة تدعم تطلعاته المستقبلية.

ويتضمن العقد حصول نادي الهلال على قطعة أرض داخل حرم الجامعة، حيث سيتم إنشاء ملعب رئيسي يتوافق مع المعايير العالمية.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تجهيز الملعب بغرف ملابس، مراكز علاج، وصالة لرفع الأثقال، مما يوفر بيئة مثالية للاعبين للتدريب والتأهيل.

إلى جانب الملعب الرئيسي، يتضمن المشروع إنشاء آخر رديف، مما يتيح للنادي إمكانية تنظيم تدريبات مكثفة ومباريات ودية.

كما أن الملعب سيكون له دور كبير في تطوير اللاعبين الشباب، حيث سيمكنهم من اكتساب الخبرة اللازمة في بيئة احترافية.

يطمح الهلال إلى أن يكون مقره الرئيسي للفريق الأول في جامعة الأميرة نورة، موفرًا للاعبين جميع المرافق اللازمة للتدريب والتأهيل، مما يسهم في تحسين الأداء العام للفريق.

وأشارت الصحيفة ذاتها، إلى أن الهلال قد وقع بالفعل مع مقاول لإنشاء الملعبين والمرافق الملحقة بهما.