قبل الفرنسي دوي.. من سجل هدفين في نهائي دوري أبطال أوروبا؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - قاد النجم الشاب ديزيري دوي باريس سان جيرمان لتحقيق لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا بعد اكتساح إنتر 5-0 في النهائي على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ مساء السبت.

وسجل دوي الهدفين الثاني والثالث للنادي الباريسي في الدقيقتين 20 و63 فيما سجل بقية الأهداف أشرف حكيمي، بعد تمريرة من دوي، وخفيتشا كفاراتسخيليا وسيني مايولو.

وبات دوي أصغر لاعب يسجل هدفين في نهائي دوري أبطال أوروبا وسبقه في ذلك خمسة لاعبين في القرن 21 واثنين في القرن الـ20 نجحوا في تسجيل ثنائية في المحطة الختامية لأمجد الكؤوس.

كما أن ديزيري دوي أصبح اللاعب الوحيد في التاريخ الذي ساهم بثلاثة أهداف في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونال دوي جائزة أفضل لاعب في النهائي، كما ساهم في 9 أهداف في 16 مباراة في دوري الأبطال في الموسم الحالي، إذ سجل 5 أهداف وصنع 4 خلال مشوار النادي الفرنسي في البطولة.

وانضم ديزيري دوي لسان جيرمان من ستاد رين، لخمس سنوات، صيف 2024 وأثبت أنه من أبرز المواهب الشابة في الكرة الأوروبية.

لاعبون سجلوا هدفين في نهائي دوري أبطال أوروبا:

1- دانييلي ماسارو: ميلان (93/94)

2- كارل هاينز ريدل: بوروسيا دورتموند (96/97)

3- هيرنان كريسبو: ميلان (04/05)

4- فيليبو إنزاغي: ميلان (06/07)

5- دييغو ميليتو: إنتر ميلان (09/10)

6- كريستيانو رونالدو: ريال مدريد (16/17)

7- غاريث بيل: ريال مدريد (17/18)

8- ديزيري دوي (24/25)