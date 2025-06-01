قبل ريال مدريد.. الهلال يستعيد أحد أهم أسلحته

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – بدأ البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير الهلال، مرحلة التأهيل الأخيرة تمهيدًا للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية، ضمن خطة الجهاز الفني لتجهيزه قبل انطلاق كأس العالم للأندية.

بحسب ما ذكرته تقارير صحفية، فإن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا تجاوز إصابته في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها خلال لقاء جوانغجو الكوري في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وسيخضع لبرنامج لياقي وفني مكثّف لاستعادة جاهزيته قبل مواجهة ريال مدريد في افتتاح مشوار الفريق بالبطولة يوم 18 يونيو.

يذكر أن كانسيلو كان قد قدّم موسمًا مميزًا مع الهلال، إذ شارك في 34 مباراة بمختلف البطولات، وأسهم في 13 هدفًا بين صناعة وتسجيل، رغم تعرضه لعدة ضغوط بدنية، نال خلالها 7 بطاقات صفراء.