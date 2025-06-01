شتيغن يعلق على تتويج باريس بدوري الأبطال ويعبّر عن أسفه لوضع برشلونة!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – علّق مارك أندريه تير شتيغن، حارس مرمى برشلونة، على تتويج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أن الفوز كان مستحقًا.

وقال شتيغن في تصريحاته:”لويس إنريكي؟ هنالك رابط خاص يجمعنا، أيضًا بسبب النجاحات التي حققناها معًا. سعيدًا جدًا بنجاحه على المستوى الشخصي.”

هذا وقد أضاف:” الفوز بدوري أبطال أوروبا هو أمر استثنائي فعلًا، وقد كان ذلك مستحقًا تمامًا، لا بد من قول ذلك بصراحة.”

وفي حديثه عن شعوره أثناء متابعة النهائي، أوضح شتيغن:” عندما تشاهد المباراة، تشعر منذ البداية أنه كان بإمكاننا أن نكون هناك. وعندما ترى التشكيلة التي أُعلنت قبل اللقاء، تشعر بأسف كبير لأننا لم ننجح.”

وختم حديثه بأسف على خروج برشلونة من نصف النهائي أمام إنتر، قائلًا:” للأسف افتقدنا بضع دقائق فقط في الوقت الأصلي لإنهاء المهمة. لكن هكذا هي كرة القدم دائمًا في النهاية.”