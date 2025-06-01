أخبار اليمن : ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللوز بانتظام؟

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللوز بانتظام؟يُعدّ اللوز غذاء مُتنوعاً ومُغذياً، يُمكن تناوله نيئاً أو مُحمصاً. ورغم أن اللوز يُشار إليه غالباً على أنه مكسرات، فإنه في الواقع بذور تُستخرج من ثمرة شجرة اللوز. وهو مصدر ممتاز للعديد من العناصر الغذائية، ويُوفر فوائد صحية مُتنوعة، وفق ما ذكره موقع «فيري ويل هيلث» الصحي.

ويوفر اللوز عدة فوائد صحية مذهلة، وهي...

خفض مستويات الكوليسترول

قد تُساعد الأحماض الدهنية الأحادية غير المُشبعة الموجودة في اللوز على الحفاظ على مستويات الكوليسترول لديك. ويرتبط ارتفاع كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة أو «LDL» بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ويُوصي المتخصصون بتناول نحو 45 غراماً من اللوز يومياً لتوفير الحماية المُثلى.

يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

تشير بعض الأبحاث إلى أن اللوز قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان. ويعتقد الباحثون أن الكميات الكبيرة من المواد الكيميائية النباتية في اللوز توفر خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، التي يمكن أن تحمي من بعض أنواع السرطان.

ووجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين تناولوا كميات كبيرة من اللوز والجوز والفول السوداني كانوا أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدي بـ3 مرات. وأشارت أبحاث أخرى إلى أن تناول 28 غراماً من المكسرات يومياً يرتبط بانخفاض في وفيات السرطان بنسبة 21 في المائة.

يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب

يمكن أن يساعد اللوز في خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول الضارّ. وتشير بعض الدراسات إلى أن اللوز والمكسرات الأخرى يمكن أن تحسن أيضاً وظائف الأوعية الدموية، وهو ما يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.

يُنظّم سكر الدم

اللوز منخفض الكربوهيدرات وغني بالبروتين، ما يجعله خياراً جيداً لمرضى السكري. وتشير بعض الأبحاث إلى أن محتوى اللوز العالي من المغنسيوم قد يُساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم.

ووجدت إحدى الدراسات أن الشباب المُعرّضين لخطر الإصابة بالسكري، الذين تناولوا 56 غراماً من اللوز يومياً لمدة 12 أسبوعاً، قد انخفض لديهم مستوى الهيموغلوبين السكري، وهو مقياس لضبط سكر الدم.

يُساعد في إدارة الوزن

ثَبُتَ أن اللوز يُخفّض مؤشر كتلة الجسم (BMI) ومحيط الخصر. كما وجدت إحدى الدراسات أن تناول اللوز يُمكن أن يُسيطر على الجوع، حيث تناول الأشخاص الذين حصلوا على وجبة خفيفة من اللوز في منتصف الصباح كميات أقل من الطعام على الغداء والعشاء، حيث أدى تناول اللوز إلى الشعور بالشبع طوال اليوم.

يُحسّن صحة العظام

اللوز غني بالكالسيوم، الذي يدعم صحة العظام والأسنان. ويُعدّ اللوز خياراً جيداً لمن يرغبون في زيادة تناولهم للكالسيوم ولكنهم لا يستطيعون تحمّل أسعار منتجات الألبان عالية الكالسيوم.

يُحسّن صحة البشرة

قد تتحسن بشرتك بتناول اللوز. فهو يحتوي على عناصر غذائية، مثل مضادات الأكسدة والأحماض الدهنية و«فيتامين هـ»، التي لطالما اعتُقد أنها تُحسّن البشرة.

مصدر غني بـ«فيتامين هـ»

اللوز غني بـ«فيتامين هـ» الذي يعدّ عنصراً غذائياً قابلاً للذوبان في الدهون، ويوجد في كل خلية من خلايا الجسم. وتشير الأبحاث إلى أن «فيتامين هـ» قد يلعب دوراً في الوقاية من أمراض مثل أمراض القلب والسرطان والتدهور المعرفي واضطرابات العين المرتبطة بالعمر.

مصدر مهم لمضادات الأكسدة

يحتوي اللوز على مضادات الأكسدة التي تُساعد على الحماية من الإجهاد التأكسدي في الجسم. ويُؤدي الإجهاد التأكسدي إلى تلف الخلايا، ما يُحفّز الأمراض والشيخوخة المبكرة. وتوجد مُعظم مضادات الأكسدة المفيدة في قشر اللوز.

هل يُمكن تناول اللوز يومياً؟

لا بأس بتناول اللوز يومياً، ولكن الاعتدال هو الأساس. اللوز غني بالسعرات الحرارية، لذا قد يُؤدي الإفراط في تناوله إلى زيادة الوزن.*وكالات

