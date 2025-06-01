رسالة ريال مدريد إلى باريس سان جيرمان بعد تتويجه بلقب دوري الأبطال

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – وجّه نادي ريال مدريد الإسباني رسالة تهنئة رسمية إلى باريس سان جيرمان عقب فوزه التاريخي بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025، بعد انتصاره الكبير على إنتر ميلان بنتيجة 5-0 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا في ميونخ.

وجاءت رسالة النادي الملكي على النحو التالي:

” تهانينا لـ باريس سان جيرمان وجماهيرهم على فوزهم المستحق بدوري أبطال أوروبا 2024-2025. وتهانينا الخاصة لعزيزنا لويس إنريكي، مع ذكرى صادقة ومحبة لابنته.”

حملت رسالة ريال مدريد بُعدًا إنسانيًا إلى جانب التهاني الرياضية، إذ استذكر النادي الملكي ابنة مدرب باريس سان جيرمان، لويس إنريكي، التي توفيت قبل أعوام، في لفتة مؤثرة نالت احترام الجميع.