لونين يحسم مستقبله مع ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يعيش الحارس الأوكراني أندريه لونين حالة من الغموض بشأن مستقبله مع ريال مدريد، على الرغم من تجديد عقده مؤخرًا حتى عام 2030، بحسب ما أفادت به صحيفة آس الإسبانية.

رغم التمديد طويل الأمد، لا يزال لونين منفتحًا على فكرة الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية، في حال تلقى عرضًا مناسبًا يضمن له دقائق لعب أكثر.

ويُعد نادي غلطة سراي التركي من أبرز المهتمين بخدمات الحارس الأوكراني، مع ترقب أندية أخرى دخوله في مفاوضات بعد نهاية بطولة كأس العالم للأندية المقبلة، التي قد تسلط الضوء على أداء لونين في حال مشاركته.