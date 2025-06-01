شتيغن يوجه إشادة خاصة إلى كيميش

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أشاد مارك أندريه تير شتيغن، حارس مرمى برشلونة ومنتخب ألمانيا، بزميله جوشوا كيميش، وذلك قبل خوض الأخير مباراته الدولية رقم 100 بقميص “المانشافت”، مؤكدًا أنه تطوّر بشكل طبيعي ليصبح أحد أبرز قادة الفريق.

وقال شتيغن:” كيميش أمره مذهل فعلًا. في الآونة الأخيرة خلال التدريبات، لم أكن أعلم في البداية أنه سيلعب مباراته المئة. وهذا في حد ذاته أمر مميز للغاية، أن يكون قد خاض هذا العدد من المباريات.”

هذا وقد أضاف :”لقد قدم الكثير لكرة القدم الألمانية، وأعتقد أن الناس يشعرون بذلك منه، بالطريقة التي يعيش بها كرة القدم. إنه قائد رائع، وكان دائمًا شخصية قيادية في الماضي.”

” كان يتقدم في التسلسل القيادي للمنتخب، ولم يكن الأمر مصطنعًا أبدًا، بل تطورًا طبيعيًا بالكامل. إنه قائد حقيقي بحق.”

من المقرر أن يخوض كيميش مباراته المئوية مع منتخب ألمانيا يوم الأربعاء المقبل أمام البرتغال، في لحظة مميزة لمسيرته الدولية الحافلة.