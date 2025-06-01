الزمالك يُعلن تفاصيل إصابة دونجا وموقفه من نهائي كأس مصر

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تفاصيل إصابة نبيل عماد دونجا، لاعب وسط الفريق، بعد خضوعه للفحوصات الطبية والآشعة عقب مباراة فاركو الأخيرة في الدوري الممتاز.

وتعرض دونجا لإصابة في الضلوع خلال الشوط الأول من المباراة، ما دفع الجهاز الفني، بالتنسيق مع الجهاز الطبي، إلى استبداله بين الشوطين كإجراء احترازي.

وتوجه اللاعب إلى أحد المستشفيات القريبة من استاد القاهرة، حيث خضع لفحوصات دقيقة وأشعة لتقييم حالته.



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وأوضح محمد أسامة في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي، أن الفحوصات أثبتت إصابة نبيل دونجا بكدمة في الضلوع، دون وجود أي كسور أو شروخ، مؤكدًا أن حالته مطمئنة وسيكون جاهزًا للمشاركة في نهائي كأس مصر أمام بيراميدز.

ويواصل الزمالك استعداداته المكثفة لمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر، المقرر إقامته مساء الخميس المقبل على استاد القاهرة الدولي، في مباراة يسعى خلالها الفريق لحصد أول ألقابه هذا الموسم.

