امنح برشلونة 600 مليون ” حيجيب ” بطولات من المطبخ …!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة : لا تزال المقوله الشهيرة للراحل “ميهايلوفيتش ” الذي قال ” حسنا امنح امي 150 مليون كل صيف ستحقق لك البطولات وهي تطبخ ” … لا يزال صداها مستمر حتى بعد رحيلة .

ميهايلوفيتش كان يقصد بها انديه الاموال الاتي لا تستطيع الانديه الايطاليه مواجهتها ولعل اخر تلك النكسات ما حدث للانتر امام باريس في ليلة الابطال يوم امس .

لا احد ينكر قوة باريس ولا احد يعترض على تتويج باريس ولا احد يشكك في قدرات وامكانيات باريس الفنيه و الادارية ولكن وبكل امانه هل سأل احد نفسه كم صرف باريس فقط على لويس انريكي لكي يجلب اول بطولة …؟! وهل سأل احد نفسه كم صرف السيتي لكي يجلب بيب غوارديولا اول بطولة …؟! سوال صعب والاجابه اصعب وتعود بنا لما قاله الراحل ميهايلوفيتش كلا الناديين وصل لارقام خياليه من اجل جلب اول بطوله في التاريخ الخاص بهم .

باريس صرف على انريكي فقط اكثر من 660 مليون خلال عامين فقط ناهيك عن المليارات التي صرفت سابقا … اما السيتي صرف على غوارديولا اكثر من مليار يورو لكي يتوجب ببطولة وحيدة في موسم 2023 هذه الحقيقه التي لا غبار عليها لكلا الناديين .

في المقابل نادي مثل برشلونه يرزح تحت وطأت الديون حتى وصل به الحال ان يبيع اوصله من اجل تسجيل لاعب واحد فقط يتم انتقاده وتوجيه اللوم عليه في الخروج من الابطال … والسوال بالمثل لو منح برشلونه نصف تلك الميزانيه والصفقات ماذا سيحقق …؟! نعم اجابه منطقيه سيحرق الاخضر واليابس النادي الكاتلوني و بتلك الاسماء الصغيره والاطفال حرق اوروبا كامله لولا فشل لقاء الانتر … نعم فقط امنح برشلونة 600 مليون سيحقق لك الابطال وهو في المطبخ …! لا يواجه اي مشكله هذا النادي مع اي بطوله حول العالم هذه حقيقه وليست مبالغه .

انتقاد البرسا على الفشل في الابطال والخروج يجب ان يكون واقعي ومنطقي لا يجب ان يتم تقييمه على الوضع الحالي نهائيا .