أول رد رسمي بشأن خلاف بلان وسعد آل موسى!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – خرج وكيل أعمال اللاعب سعد آل موسى، مشعل السفاعي، بتصريح حاسم يضع حدًا للتكهنات التي أُثيرت مؤخرًا حول وجود خلاف بين موكله والمدرب الفرنسي لوران بلان.

أكد السفاعي أن العلاقة بين اللاعب والمدرب قائمة على الاحترام المتبادل، وأن أجواء الفريق تسودها الروح الإيجابية، إذ قال:

“لا أعلم لماذا يصرّ بعض الأشخاص على تعكير صفو الجمهور في الوقت الذي يعيش فيه فرحة كبيرة. وللمرة الأخيرة، أؤكد أن سعد سعيد وفخور بما تحقق من بطولات هذا الموسم.

“أما الأخبار التي تُنشر عنه، فلا أعلم ما الهدف من ورائها. جماهير نادي الاتحاد، اطمئنوا، فالعلاقة بين اللاعب والمدرب يسودها الحب والاحترام والفرح”.