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هل يستحق كيسيه انتقادات جماهير الأهلي؟

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – سلط الناقد الرياضي علي الزهراني، الضوء على الانتقادات التي يتعرض لها لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فرانك كيسيه، خلال الآونة الأخيرة.

وأعرب الزهراني عن رفضه القاطع لهذه الانتقادات، وذلك نظرًا لدور كيسيه مع الأهلي في تحقيق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، إذ قال:

“انتقاد فرانك كيسيه بهذا النقد الذي وصل حد الإساءة معيب، هذا النجم (رغم انخفاض مستواه) يبقى من صفوة الأجانب.

“وسبب مباشر في تحقيق الأهلي لبطولة النخبة التي تُعد الأبرز في تاريخه”.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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