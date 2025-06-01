رمضان السيد: لاعب الأهلي لديه ميزة لا يمتلكها زيزو.. ومحمد شوقي أخطأ

عدن - ياسمين عبد العظيم - علق رمضان السيد، لاعب الأهلي السابق، على استعدادات الأحمر للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية الشهر الجاري والمقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال السيد عبر إذاعة “أون سبورت إف إم”: “من رأيي أنه كان يجب أن يتواجد علي معلول مع الأهلي في كأس العالم للأندية، فهو من أفضل الأظهرة في العالم، ويحيى عطية الله لا يناسب الأهلي”.

وتابع: “معلول قادر على التسجيل وصناعة الأهداف، وقليل من الأظهرة يستطيعون القيام بذلك، أنا سعيد بالتقدير الذي حصل عليه من الجماهير”.



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وواصل: “زيزو يواجه مشكلة قبل انضمامه إلى الأهلي، وهي ابتعاده لفترة طويلة عن المباريات، وبالتالي ستكون حالته البدنية متأثرة، طاهر محمد طاهر هو الأكثر جاهزية، وبرأيي يجب أن يشارك في مركز الجناح الأيمن، فهو من أفضل اللاعبين في مصر مؤخرًا، ويمتلك ميزة لا توجد عند بن شرقي أو زيزو، وهي المساندة الدفاعية”.

واستطرد: “الأهلي قادر على تجاوز دور المجموعات ودور الستة عشر في كأس العالم للأندية، خاصة بعد التدعيمات الأخيرة وحالة اللاعبين الجيدة، تريزيجيه وحمدي فتحي وبن شرقي يمثلون إضافة قوية للفريق، وزيزو سيكون إضافة ممتازة إذا نجحت المفاوضات (ضاحكًا)، لذلك الأهلي قادر على الوصول إلى أبعد نقطة”.

وتابع: “نتائج عماد النحاس تصب في مصلحة ريفيرو بسبب الأداء الجيد على أرض الملعب، بخلاف الفترة الأخيرة تحت قيادة كولر، وتواجده في الجهاز الفني هدفه مساعدة المدرب الإسباني، خاصة أنه نجح في استعادة مستوى العديد من اللاعبين”.

وأتم: “محمد شوقي أخطأ في الموافقة على تولي منصب نائب المدير الرياضي، فهو مناسب أكثر للجانب الفني والعمل كمدرب، وقد سبق له العمل مع منتخب مصر، وكان من الأفضل أن يكون ضمن الطاقم الفني”.

